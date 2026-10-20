DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Finanzkalender 2027
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Erste Group Bank AG: Finanzkalender 2027
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Wien (pta000/20.10.2026/10:30 UTC+2)
Ereignis Datum Ergebnis für das Geschäftsjahr 2026 25. Februar 2027 Jahresfinanzbericht 2026 10. März 2027 Nachweisstichtag Hauptversammlung 3. April 2027 Ordentliche Hauptversammlung in Wien 13. April 2027 Ex-Dividendentag 16. April 2027 Nachweisstichtag Dividenden (Record date) 19. April 2027 Dividendenzahltag 20. April 2027 Ergebnis zum 1. Quartal 2027 30. April 2027 Halbjahresfinanzbericht 2027 29. Juli 2027 Ergebnis zum 3. Quartal 2027 29. Oktober 2027
Den aktuellen Stand finden Sie auch auf der Erste Group Website. Der Finanzkalender kann Änderungen unterliegen.
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October 20, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)