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WKN: 909943 | ISIN: AT0000652011 | Ticker-Symbol: EBO
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Dow Jones News
20.10.2026 11:03 Uhr
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PTA-News: Erste Group Bank AG: Finanzkalender 2027

DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Finanzkalender 2027

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Erste Group Bank AG: Finanzkalender 2027

[ PDF ]

Wien (pta000/20.10.2026/10:30 UTC+2) 

Ereignis                  Datum 
Ergebnis für das Geschäftsjahr 2026    25. Februar 2027 
Jahresfinanzbericht 2026          10. März 2027 
Nachweisstichtag Hauptversammlung     3. April 2027 
Ordentliche Hauptversammlung in Wien    13. April 2027 
Ex-Dividendentag              16. April 2027 
Nachweisstichtag Dividenden (Record date) 19. April 2027 
Dividendenzahltag             20. April 2027 
Ergebnis zum 1. Quartal 2027        30. April 2027 
Halbjahresfinanzbericht 2027        29. Juli 2027 
Ergebnis zum 3. Quartal 2027        29. Oktober 2027

Den aktuellen Stand finden Sie auch auf der Erste Group Website. Der Finanzkalender kann Änderungen unterliegen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Erste Group Bank AG 
           Am Belvedere 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Sommerauer / Gerald Krames 
Tel.:         +43 (0)50100-17326 
E-Mail:        investor.relations@erstegroup.com 
Website:       www.erstegroup.com 
ISIN(s):       AT0000652011 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792485000575 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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