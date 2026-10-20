München (ots) -Reif für den Urlaub mit den besten Freunden und bereit für die nächste Eskalationsrunde? Das Münchner Mathäser Kino platzte aus allen Nähten, als am gestrigen Abend die Weltpremiere von Bora Dagtekins lang erwarteter Kinokomödie DER PERFEKTE URLAUB gefeiert wurde. Nach dem Kinohit DAS PERFEKTE GEHEIMNIS mit mehr als 5,3 Mio. verkauften Kinotickets versammelten die Filmemacher*innen Bora Dagtekin und Lena Schömann auch in DER PERFEKTE URLAUB ihren prominenten Cast vor der Kamera, und alle waren sie gestern da: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Emily Kusche sowie als Neuzugang Diana Amft posierten vor den Fotografen und stellten sich den Fragen der Presse am Roten Teppich. Auch der Nebencast gesellte sich zur Urlaubsriege: David Korbmann, Paul Ahrens, Maria Dragus, Caroline Maria Frier, Inez Bjørg David und Jan van Weyde. Ein besonderer Coup war der Auftritt von Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls, drei der NO ANGELS, deren neue Single "A Perfect Kind Of Us" der offizielle Song zu DER PERFEKTE URLAUB ist.Zu den weiteren Gästen, die Constantin Film Vorstandsvorsitzender und Executive Producer Oliver Berben und Constantin Film Vorstand Martin Bachmann begrüßen durften, gehörten die Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner sowie Vincent Gross, Jasmin Schwiers, Simon Pearce und Castro Dokyi-Affum.In den insgesamt sieben Kinosälen herrschte bei den rund 2000 Premierengästen gespannte Vorfreude auf die neuen Abenteuer der Urlaubs-Clique. Im Anschluss wurde das gesamte Filmteam mit Standing Ovations auf der Bühne begeistert gefeiert, und am Ende dieses außergewöhnlichen Premierenabends waren sich alle Gäste einig: DER PERFEKTE URLAUB hat absolutes Hit- und Kult-Potential! Constantin Film startet den Film am Donnerstag bundesweit in den Kinos.Für Cast und Crew geht es heute weiter zur Premiere in Wien, Mittwoch nach Köln und Donnerstag nach Berlin.DER PERFEKTE URLAUB ist eine Constantin Film Produktion und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderanstalt (FFA) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Der Film erhielt das Green Motion Label. Das Drehbuch stammt von Bora Dagtekin, der auch Regie führte. Produzentin ist Lena Schömann, Producerin Nicole Springstubbe. Executive Producer ist Oliver Berben.Kinostart: 22. Oktober 2026 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Diana Amft, Wotan Wilke Möhring, Emily Kusche, David Korbmann, Paul Ahrens, Maria Dragus, Daniel Zillmann, Caroline Maria Frier,Jan van Weyde, Inez Bjørg David u.v.m.Drehbuch & Regie: Bora DagtekinProduzentin: Lena SchömannProducerin: Nicole SpringstubbeExecutive Producer: Oliver BerbenErstes Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an die betreuende Agentur:JUST PUBLICITY GmbH(TV-, Print-, Hörfunk-PR) (Online PR)Regine Baschny, Sabrina Wintersberger & Saskia WachTel. 089 20 20 82 60info@just-publicity.comJUST PUBLICITY ONLINE GmbHNina Schattkowsky & Mona SeyboldTel. 030 5093134 20info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6374524