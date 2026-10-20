Die Aktie von Intuitive Machines steht nach schwierigen Monaten vor wichtigen Bewährungsproben und möglichen neuen Kursimpulsen. Anstehende Mondmissionen, ein milliardenschwerer Auftragsbestand und ein geplantes Kommunikationsnetzwerk bieten Wachstumspotenzial, doch die Profitabilität bleibt unbewiesen. Intuitive Machines ist ein US-Raumfahrtunternehmen, das Mondmissionen, Satellitenkommunikation und Weltrauminfrastruktur für staatliche und kommerzielle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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