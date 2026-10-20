Der KI-Boom beschert Micron Technology Rekordgewinne und seit 2025 auch massive Kurszuwächse. Doch zunehmende Konkurrenz aus China und das Risiko eines Überangebots könnten die Rally des Speicherchip-Herstellers bremsen. KI treibt Umsatz und Aktienkurs Micron profitiert vom steigenden Bedarf an leistungsfähigen Speicherchips für KI-Rechenzentren. Der Umsatz stieg im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 379 Prozent auf 54,23 Milliarden US-Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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