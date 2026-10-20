Die Deutsche Bank hält an ihrer Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom fest. Am Montag bestätigte Analyst Robert Grindle sein Votum Buy mit einem Kursziel von 40 €. Die T-Aktie gab am selben Vormittag dennoch um 0,5% auf 25,76 € nach und liegt seit Jahresbeginn 3,8% im Minus. Die Bank bezeichnet die Schwäche als Überreaktion. Die entscheidende Frage lautet: Haben Anleger gut zwei Wochen vor den Quartalszahlen eine Chance, oder sind die neuen Risiken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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