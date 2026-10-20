Die Deutschen Wohnen-Aktie befindet sich seit ihrem Hoch im Februar bei rund 24 € in einem anhaltenden Abwärtstrend. Am Dienstag notiert sie aktuell bei etwa 15,20 € und damit auf einem Kursniveau, das zuletzt 2014 erreicht wurde. Für Anleger stellt sich die Frage: Handelt es sich inzwischen um eine günstige Einstiegschance oder überwiegen die politischen Risiken? Vergesellschaftung könnte zum Risiko werden Derzeit sorgt die mögliche Vergesellschaftung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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