Die SAP-Aktie setzt ihre beeindruckende Erholungsbewegung fort und hat sich seit dem Julitief bei 125,22 € um mehr als +60% verteuert. In meiner letzten Analyse hatte ich nach der erfolgreichen Verteidigung wichtiger Unterstützungen zunächst die Schließung der Kurslücke um 195 € und anschließend einen Vorstoß bis 202,50 € favorisiert. Beide Ziele wurden inzwischen erreicht beziehungsweise nahezu punktgenau abgearbeitet. Mit aktuell 201,15 € steht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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