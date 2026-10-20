Die UBS hat ihr Kursziel für Rheinmetall von 1600 auf 1360 € gesenkt. An der Kaufempfehlung hält die Schweizer Großbank fest. Damit stellt sich die Frage: Was steckt hinter dieser Kombination aus niedrigerem Ziel und unverändertem Optimismus? UBS kappt das Kursziel Analyst Sven Weier hat seine Erwartung an den Rüstungskonzern und Autozulieferer am Montag spürbar nach unten angepasst. Die Einstufung "Buy" bleibt bestehen, das neue Kursziel liegt bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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