Berlin (ots) -Der Cannstatter Wasen ist vorbei, doch die Stimmung im Kessel bleibt: Am 17. und 18. Oktober hat die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE im ICS Internationales Congresscenter Stuttgart ihr vorletztes Deutschland-Wochenende der Saison gefeiert. Mehr als 3000 Apotheker:innen, PTA und PKA - und damit 50 Prozent mehr als 2025 - kamen zusammen und machten Stuttgart erneut zu einem Fest der Vor-Ort-Apotheke.Schon im Vorfeld hatte sich ein hoher Ansturm auf das vorletzte APOTHEKENTOUR-Wochenende 2026 abgezeichnet: Weit mehr als 3.000 Apotheker:innen, PTA und PKA hatten sich bereits seit Wochen angemeldet. Vor Ort standen erneut Wissen, Austausch und Erlebnis im Mittelpunkt. Die Teams aus den Apotheken nutzten die Gelegenheit für Fachgespräche mit den teilnehmenden Unternehmen, informierten sich über Marken, Produkte und aktuelle Themen und nahmen in über 160 kompakten Vorträgen neue Impulse für den Apothekenalltag mit."Die Apotheke hat Zukunft! Stuttgart zeigt noch einmal, welche Energie in den Apothekenteams steigt, wie sie für ihren Beruf, für die Arbeit mit Millionen Patientinnen und Patienten brennen. Bei der APOTHEKENTOUR kommen tausende Menschen aus den Apotheken zusammen, weil sie Lust auf Wissen, persönliche Gespräche und neue Impulse haben", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Die Tour lebt davon, dass sich unsere Partner und die Apothekenteams direkt begegnen - genau diese Nähe macht jedes Wochenende besonders. Allein vergangenes Wochenende waren mehr als 40 Prozent der Gäste zum ersten Mal auf der APOTHEKENTOUR."Nach Stuttgart geht die APOTHEKENTOUR 2026 in Deutschland auf die Zielgerade: Das Saisonfinale findet am 31. Oktober und 1. November in Karlsruhe statt. Auch dort werden erneut tausende Apotheker:innen, PTA und PKA erwartet.Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken können sich weiterhin kostenfrei unter www.apothekentour.de anmelden. Die Ticketanzahl ist begrenzt, nur noch wenige Plätze sind verfügbar.Diese Unternehmen (https://www.apothekentour.de/aussteller/) sind 2026 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten:Aboca, Alfasigma, ApoVid, Aristo Pharma, Bausch + Lomb, BD Rowa" Bionorica, CGM Lauer, Curél, Dentinox, DERMASENCE, Dr. Ausbüttel (DRACO), DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, ELPATO, Galderma, gesundleben, HALEON, Hartmann, IhreApotheken GmbH & Co. KGaA (ZukunftspaktApotheke), InfectoPharm, Kiaora, Klosterfrau, KORRES, LAPONDO, MEDICE, Naturafit, natüür, NUXE, OMNi-BiOTIC, OmniVision, Opella, Orthomol, P&G Health Germany GmbH, Pohl Boskamp, Pure, Queisser Pharma, ratiopharm, Reckitt, Sandoz, Shower+, STADA, Théa Pharma, Unifarco, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag, ZENTIVA.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.PressekontaktELPATO Medien GmbH / APOTHEKENTOURConstantin ArensFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlinpresse@elpato.deOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/6374538