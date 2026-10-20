Künstliche Intelligenz hat Einzug gehalten in die Versicherungsvermittlung und führt zu einem Wandel von Arbeitsprozessen und Geschäftsmodellen. Warum die DKM dem Thema erstmals einen eigenen Kongress widmet. Ein Beitrag von Tobias Knörrer, Geschäftsführer der bbg Betriebsberatungs GmbH, und Daniel Dierkes, Gründer und Geschäftsführer von SureIn und ModusDie Entwicklung künstlicher Intelligenz verändert die Versicherungsvermittlung in einem Tempo, das vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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