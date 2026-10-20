Die Aktie der Deutschen Telekom ist nach dem SpaceX-Schock wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückgekehrt. Nach dem Rücksetzer auf 24,5 Euro erholte sich der Aktienkurs. Nun ist die Erholung aber in eine entscheidende Phase eingetreten. Der Schock wurde abgeschüttelt, doch nun gilt es, Aufwärtspotenzial zu generieren. Gelingt das Unterfangen und wenn ja, wie weit kann es jetzt gehen?Der Kauf US-amerikanischer Mobilfunklizenzen durch SpaceX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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