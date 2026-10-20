Trotz gesenkter Erwartung bleibt das Votum der Schweizer Großbank positiv. Vor dem Kapitalmarkttag Ende November mahnen deren Analysten zu vorsichtigen Konzernzielen. Der Rüstungswert verliert am Vormittag gut ein Prozent - Anleger reagieren gelassen, doch Zweifel an Cashflow und Werftenkauf bleiben.Die UBS kappt ihr Kursziel für Rheinmetall um 240 Euro. Statt 1.600 Euro nennen die Analysten der Schweizer Großbank nun 1.360 Euro als Ziel, an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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