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MARSTEK stellt VENUS E Pro vor - die intelligentere Plug-in-Batterie mit MARSTEK Intelligence



20.10.2026 / 11:20 CET/CEST

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DÜSSELDORF, Deutschland, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK , eine führende Marke auf dem europäischen Markt für Plug-in-Batterien, stellt VENUS E Pro vor, das neueste Flaggschiff der VENUS E Serie. Die All-in-One-Plug-in-Batterie wurde für Hausbesitzer und Haushalte mit Solaranlagen entwickelt, die eine höhere PV-Eingangsleistung, flexible Speichermöglichkeiten und eine intelligentere, KI-gestützte Steuerung ihres Energieverbrauchs benötigen. Mehr Solarenergie, flexible Speicherkapazität Mit 2,4 kW PV-Eingangsleistung, vier unabhängigen MPPTs und einem MPPT-Tracking-Wirkungsgrad von bis zu 99,8 % ist VENUS E Pro auch für größere PV-Anlagen, mehrere Modulstränge und unterschiedlich ausgerichtete Solarmodule ausgelegt. So können Haushalte ihr vorhandenes Solarpotenzial besser ausschöpfen und mehr selbst erzeugte Energie speichern. Die Speicherkapazität beginnt bei 2,08 kWh und lässt sich mit bis zu fünf zusätzlichen Batteriemodulen auf 12,48 kWh erweitern - ohne das Basissystem ersetzen zu müssen. Zuverlässige Notstromversorgung VENUS E Pro bietet 1,5 kW bidirektionale Netzleistung, 1,5 kW Backup-Leistung und eine EPS-Umschaltzeit von unter 10 Millisekunden. Bei einem Netzausfall unterstützt das System die Stromversorgung wichtiger Haushaltsgeräte und erhöht damit die Energieversorgungssicherheit zu Hause. Intelligentes Energiemanagement mit KI Die integrierte MARSTEK Intelligence analysiert Solarerzeugung, Haushaltsverbrauch, Stromtarife und Wetterprognosen, um Lade- und Entladevorgänge automatisch zu optimieren. Dadurch können Nutzer ihren Eigenverbrauch steigern, Stromkosten reduzieren und manuelle Einstellungen minimieren. Über die MARSTEK App lässt sich das System jederzeit aus der Ferne überwachen und steuern. Ein vernetztes Energieökosystem für zu Hause VENUS E Pro verbindet Batteriespeicherung und EV-Laden in einem intelligenten Energiesystem und unterstützt die Teilnahme an virtuellen Kraftwerken (VPP). In Kombination mit kompatiblen Smart Metern wie MARSTEK CT002 und CT003, Shelly sowie P1 ermöglicht es die Echtzeitüberwachung des Energieflusses und eine Nulleinspeisung. Open API und Modbus erleichtern zudem die Integration in Smart-Home- und Energiemanagementsysteme von Drittanbietern. Die Zukunft der intelligenten Haushaltsenergie Mit flexibler Speicherkapazität, KI-gestützter Automatisierung und vielseitigen Schnittstellen unterstützt MARSTEK VENUS E Pro Haushalte dabei, mehr Solarstrom selbst zu nutzen und ihre Energiekosten effizienter zu steuern. Über MARSTEK MARSTEK wurde 2009 gegründet und ist ein globaler Innovator im Bereich Energiespeicherung. Das Unternehmen vereint F&E sowie Fertigung und bietet umfassende Lösungen an. Das Portfolio umfasst private und Balkon-Energiespeichersysteme, mobile Powerstationen, Powerbanks und wiederaufladbare Batterien. MARSTEK engagiert sich dafür, intelligente und erschwingliche Energie für jeden Haushalt zugänglich zu machen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/marstek-stellt-venus-e-pro-vor--die-intelligentere-plug-in-batterie-mit-marstek-intelligence-302913766.html



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