Enapter 2.0 - Das bisherige Modell mit kapitalintensiven, werkseigenen Großproduktionen wurdeaufgegeben. Stattdessen setzt das Unternehmen künftig auf ein schlankes, kapitalarmes Asset-Light-Geschäftsmodell. Passend dazu die heutige Meldung über einen Neuanfang in den USA - Bild wird runder. Aus "Leuchtturmprojekt Saerbeck" wurde eine finanzielle Last - doch das Management zog Konsequenzen aus der Realität des europäischen Wasserstoffmarktes, der bei weitem nicht so schnell und stark gewachsen ist wie ursprünglich erhofft. Das bisherige Modell mit kapitalintensiven, werkseigenen Großproduktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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