Düsseldorf (ots) -23 Prozent haben sich schon mit einem Chatbot wie mit einem digitalen Freund unterhalten, bei den unter-30-Jährigen sogar jeder Dritte.- 58 Prozent erwarten, dass Menschen durch KI noch einsamer werden. Am größten ist die Sorge bei den 45- bis 59-Jährigen (62 Prozent).- 74 Prozent erwarten, dass durch KI mehr Falschnachrichten in Umlauf kommen. Nur 21 Prozent rechnen mit einer höheren Qualität von Nachrichten.- Bundesländer gespalten: In Bayern, Berlin und drei ostdeutschen Ländern überwiegt die Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz. Hamburg und Bremen sind am optimistischsten.Künstliche Intelligenz ist im Alltag angekommen - nicht mehr nur als Werkzeug für Texte und Übersetzungen, sondern zunehmend auch als Gesprächspartner. Der Digitalklimaindex 2026 zeigt: Knapp ein Viertel der Menschen zwischen 16 und 65 Jahren hat sich bereits mit einem Chatbot unterhalten, der als digitales Gegenüber auftritt. Gleichzeitig ziehen die meisten eine klare Grenze: Freundschaften mit Maschinen lehnen fast acht von zehn Befragten ab, und eine Mehrheit befürchtet, dass KI Menschen weiter voneinander entfernt. Bei der Grundsatzfrage, ob KI eher Chance oder Risiko ist, liegen die Optimisten bundesweit knapp vorn - mit deutlichen Unterschieden zwischen den Bundesländern und den Generationen.Jeder Dritte unter 30 hat schon mit einem Chatbot wie mit einem digitalen Freund gesprochenChatbots, die als Gesprächspartner oder digitale Freunde auftreten, sind für viele Menschen bereits Alltag. 23 Prozent der Befragten haben sich schon einmal mit einem solchen Chatbot unterhalten. Bei den 16- bis 29-Jährigen ist es mit 34 Prozent jeder Dritte, bei den 30- bis 44-Jährigen sind es 31 Prozent. Unter den 60- bis 65-Jährigen sind es dagegen nur 13 Prozent.Aus der Nutzung folgt jedoch nicht automatisch Nähe: Explizite Freundschaften mit künstlichen Personen lehnen 78 Prozent der Befragten ab, nur 15 Prozent würden sie befürworten. Selbst unter den 16- bis 29-Jährigen, die am meisten Erfahrung mit Chatbots haben, sind es lediglich 19 Prozent, unter den 60- bis 65-Jährigen 12 Prozent. Die Menschen unterscheiden offenbar klar zwischen Unterhaltung und Beziehung. Nach einer Studie der Elon-Universität in den USA vom Mai 2026 sagen selbst 59 Prozent der Menschen, die Chatbots für soziale und emotionale Zwecke nutzen, dass sie lieber Gespräche mit Freunden oder Familie als mit der KI führen würden."Künstliche Intelligenz wird für viele Menschen zum Gesprächspartner im Alltag. Das zeigt, wie selbstverständlich digitale Anwendungen geworden sind. Ebenso deutlich ist aber: Die Menschen wollen, dass Technik Begegnungen erleichtert und nicht ersetzt. Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur soll Menschen miteinander verbinden - in der Stadt genauso wie auf dem Land", sagt Ruben Quiemano, Chief Commercial Officer bei Deutsche Glasfaser.Mehrheit befürchtet: KI macht einsamer58 Prozent der Befragten halten es für wahrscheinlicher, dass Menschen durch KI noch einsamer werden, weil sie durch die Kommunikation mit KI weniger auf andere Menschen zugehen. Nur 32 Prozent erwarten das Gegenteil: dass Menschen weniger einsam sind, weil sie sich mit KI unterhalten können. Am größten ist die Sorge bei den 45- bis 59-Jährigen (62 Prozent) und den 60- bis 65-Jährigen (60 Prozent). Doch auch bei den Jüngsten überwiegt sie: 51 Prozent der 16- bis 29-Jährigen erwarten mehr Einsamkeit, 40 Prozent weniger. Das Thema trifft einen Nerv: Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung fühlten sich 2024 46 Prozent der 16- bis 30-Jährigen in Deutschland zumindest moderat einsam - mit oder ohne KI.Regional reicht die Spannweite von 54 Prozent in Nordrhein-Westfalen bis 74 Prozent in Sachsen-Anhalt. Dort trauen nur 18 Prozent der KI zu, Einsamkeit zu verringern - der niedrigste Wert aller Länder. Ebenfalls besonders skeptisch sind Mecklenburg-Vorpommern (69 Prozent), Rheinland-Pfalz (68 Prozent), Schleswig-Holstein (66 Prozent) und Brandenburg (65 Prozent). Am ehesten erwarten die Menschen in Hessen (39 Prozent) sowie in Nordrhein-Westfalen und Berlin (jeweils 36 Prozent), dass KI gegen Einsamkeit hilft.Skepsis bei Nachrichten und DatenschutzAuch bei Information und Datenschutz überwiegen die Befürchtungen deutlich. 74 Prozent erwarten, dass durch KI mehr Falschnachrichten in Umlauf kommen; nur 21 Prozent rechnen mit einer höheren Qualität von Nachrichten. 66 Prozent glauben, dass es schwieriger wird, Daten vor Missbrauch und unerlaubtem Zugriff zu schützen, 22 Prozent erwarten das Gegenteil."Die Menschen nutzen KI, aber sie schauen genau hin. Vertrauen entsteht dort, wo Informationen aufgrund nachvollziehbarer Quellen verlässlich sind. Wer KI im Alltag voranbringen will, muss diese Sorgen ernst nehmen - mit Transparenz und Medienkompetenz", erläutert Ruben Quiemano.Der regionale Blick: Hamburg und Bremen vorn, Bayern und der Osten skeptischZwischen den Bundesländern gehen die Einschätzungen deutlich auseinander. Am optimistischsten sind die Stadtstaaten Hamburg und Bremen, wo jeweils 58 Prozent vor allem Chancen sehen. Es folgen Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Brandenburg mit jeweils 56 Prozent. In fünf Ländern dagegen überwiegt die Skepsis: in Bayern (45 Prozent Chance, 49 Prozent Risiko), Berlin (46 zu 49 Prozent), Sachsen (46 zu 48 Prozent), Sachsen-Anhalt (43 zu 47 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (43 zu 45 Prozent). Nahezu ausgeglichen ist das Bild in Thüringen (49 zu 47 Prozent) und Niedersachsen (48 zu 46 Prozent).Auffällig ist der Süden: Während in Baden-Württemberg eine klare Mehrheit Chancen erkennt, erreicht der Risiko-Anteil im Nachbarland Bayern gemeinsam mit Berlin den bundesweit höchsten Wert. Im Osten wiederum schert Brandenburg aus: Als einziges ostdeutsches Land liegt es beim Chancen-Anteil über dem Bundesdurchschnitt.Knappe Mehrheit sieht Chancen - Junge deutlich optimistischer51 Prozent der Befragten verbinden künstliche Intelligenz alles in allem eher mit Chancen, 43 Prozent eher mit Risiken. Wie stark die Haltung vom Alter abhängt, zeigt der Blick auf die Generationen: Unter den 16- bis 29-Jährigen sehen 64 Prozent vor allem Chancen und 34 Prozent vor allem Risiken. Bei den 30- bis 44-Jährigen beträgt das Verhältnis 55 zu 40 Prozent, bei den 45- bis 59-Jährigen 51 zu 43 Prozent. In der ältesten Gruppe der 60- bis 65-Jährigen kippt das Bild: Nur noch 42 Prozent sehen KI vorwiegend als Chance, 50 Prozent als Risiko.Fazit: Offen für KI, aber nicht um jeden PreisDie Befunde zeichnen das Bild einer Bevölkerung, die KI pragmatisch nutzt und mehrheitlich Chancen sieht, aber klare Grenzen zieht. Wo KI als Werkzeug oder zur Unterhaltung dient, ist die Akzeptanz hoch. Wo sie menschliche Beziehungen ersetzen könnte, überwiegt die Ablehnung. Die regionalen Unterschiede zeigen zudem, dass Vertrauen in neue Technologien nicht überall gleich ausgeprägt ist und vor Ort gewonnen werden muss.Über die Studie: Digitalklimaindex 2026Der Digitalklimaindex von Deutsche Glasfaser ist eine umfassende Untersuchung zur digitalen Einstellung der deutschen Bevölkerung in zwölf Lebensbereichen. Media Tenor hat die Untersuchung gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Mentefactum durchgeführt. Für die aktuelle Erhebung wurden im Juni 2026 2.008 Personen zwischen 16 und 65 Jahren durch Mentefactum repräsentativ telefonisch befragt.Unternehmensgruppe Deutsche GlasfaserDie Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist Pionier für den Glasfaserausbau im ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland. Als Digital-Versorger der Regionen plant, baut und betreibt Deutsche Glasfaser anbieteroffene Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Deutsche Glasfaser strebt den flächendeckenden Glasfaserausbau an und trägt damit maßgeblich zum digitalen Fortschritt Deutschlands bei. Mit innovativen Planungs- und Bauverfahren ist Deutsche Glasfaser Spezialist für einen schnellen und kosteneffizienten FTTH-Ausbau. Die Unternehmensgruppe zählt zu den finanzstärksten Anbietern im deutschen Markt und verfügt mit den erfahrenen Glasfaserinvestoren EQT und OMERS über ein privatwirtschaftliches Investitionsvolumen von über elf Milliarden Euro. www.deutsche-glasfaser.dePressekontakt:Dominik Beyer und Nora LippeltDeutsche Glasfaser Unternehmenskommunikationpresse@deutsche-glasfaser.deOriginal-Content von: Deutsche Glasfaser Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162925/6374573