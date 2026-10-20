Botschafter-Interview beim Assekuranz Award 2026: Nicolas Dittmann von SIGNAL IDUNA spricht im One On One von Mein Geld TV mit Isabelle Hägewald über die Absicherung von Handwerk und Gewerbe und was Vertriebspartner und Kunden erwartet. Das Interview entstand im Rahmen der Botschafter-Interviews beim 6. Assekuranz Award am 24. September 2026 im Airport Club Frankfurt. Exklusive News, spannende Interviews und die neuesten Highlights aus der Finanzwelt im Newsletter von Mein Geld Medien: https://www.mein-geld-medien.de/newsletter/ AssekuranzAward Botschafter SIGNALIDUNA MeinGeldMedienQuelle: Mein Geld TV
© 2026 Mein Geld