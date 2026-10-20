WLFI Prognose heute, USD1 verliert 401 Millionen Dollar und der WLFI Kurs steht vor der Entscheidung

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Die WLFI Prognose steht an diesem Montag unter Druck, denn der Stablecoin USD1 von World Liberty Financial hat in nur zwei Wochen rund 401 Millionen Dollar an Marktwert verloren. Der WLFI Token selbst notiert bei etwa 0,057 Dollar und liegt damit mehr als 80 Prozent unter seinem Rekordhoch aus dem September 2025. Gleichzeitig ist das Handelsvolumen innerhalb eines Tages um 41 Prozent eingebrochen. Ist das für die WLFI Prognose nur eine Atempause vor dem nächsten Anstieg oder der Beginn einer neuen Schwächephase? Und wo suchen erfahrene Anleger nach Chancen, die der Markt noch gar nicht eingepreist hat?

Was der USD1-Abfluss für die WLFI Prognose bedeutet

Für die WLFI Prognose ist der Stablecoin USD1 der wichtigste Baustein, und genau dort zeigt sich gerade eine deutliche Schwäche. Laut GNcrypto fiel der Marktwert von USD1 bis Montag auf rund 4,02 Milliarden Dollar, nach 4,43 Milliarden Dollar am 6. Oktober. Das ist ein Rückgang von etwa 9,1 Prozent, ausgelöst durch große Rücknahmen auf Ethereum und der BNB Chain. Die Bindung an den Dollar hielt dabei, denn USD1 handelte durchgehend zwischen 0,998 und 1 Dollar.

Beim Token bleibt das Bild ruhig, aber angespannt. Laut CoinGecko notiert WLFI am Montagnachmittag bei 0,0570 Dollar und damit 0,1 Prozent höher als vor 24 Stunden. Die Tagesspanne reichte von 0,0562 bis 0,0579 Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,81 Milliarden Dollar. Bei Coinbase sank das Handelsvolumen binnen 24 Stunden um 41 Prozent, doch Käufer bleiben leicht in der Überzahl. Die kurzfristige WLFI Prognose von Traders Union sieht für Dienstag einen Kurs zwischen 0,0572 und 0,0583 Dollar. Auf Monatssicht rechnen die Analysten sogar mit leicht tieferen 0,0562 Dollar.

Für die WLFI Prognose bedeutet das, dass ein Projekt mit fast zwei Milliarden Dollar Bewertung Milliarden an frischem Kapital braucht, um seinen Kurs auch nur spürbar zu bewegen. Wer heute in WLFI einsteigt, kauft also eine solide Geschichte, aber kaum noch die Chance auf ein echtes Vielfaches. Die spannendere Frage lautet deshalb, wo sich das nächste frühe Einstiegsfenster für kleinere Budgets öffnet, lange bevor der breite Markt davon erfährt.

Wo die WLFI Prognose endet, beginnt der Pepeto Presale

Ein USD1 mit stabilem Dollarkurs und ein ruhiger Chart können WLFI langsam stützen, doch die schnellsten Gewinne entstehen meist bei Coins, die der Markt noch nicht bewertet hat. Pepeto gehört zu diesen Coins, und seine Geschichte beginnt mit einem Problem, das jeder Trader kennt. Wer zu langsam ist, zahlt drauf, denn ein Coin steigt am Morgen und fällt am Abend, und danach fressen Gebühren einen Teil des Rests.

Pepeto wurde gebaut, um genau das mit Werkzeugen zu lösen, die schon heute laufen. Das wichtigste ist PepetoSwap, eine Börse mit 0,00 Prozent Tauschgebühr, bei der nur die Netzwerkgebühr anfällt. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar und hier nichts, bei 200 Trades zu je 5.000 Dollar bleiben so 3.000 Dollar in der eigenen Tasche. Ein MEV-Schutz ist standardmäßig aktiv, damit Bots sich nicht vor den eigenen Kauf drängen. Vor jedem Trade blockiert ein Sicherheitsscanner Verträge, die als Falle für Käufer gebaut wurden.

Aufmerksame Beobachter haben das bemerkt, und die Zahlen zeigen warum. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der Preis von 0,000000188 Dollar steigt mit jeder neuen Stufe. Für die nötige Sicherheit sorgt SolidProof, denn die Prüfer haben den gesamten Code von Pepeto kontrolliert und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde. Ein Listing bei Binance rückt näher, und dieser Moment entscheidet oft, wer zu welchem Preis dabei ist.

Analysten sehen nach dem Listing bis zu 100-faches Potenzial, aus 5.000 Dollar könnten im besten Fall 500.000 Dollar werden. Garantiert ist das nicht, doch diese Rechnung gilt nur für Käufer der aktuellen Stufe. Die nächste Stufe kostet mehr, und jedes Zögern verschiebt den eigenen Einstieg nach oben. Genau deshalb wechseln immer mehr Anleger, die von WLFI keine großen Sprünge mehr erwarten, noch vor der nächsten Preisstufe in diesen Presale.

Fazit

Die WLFI Prognose sieht kurzfristig kaum mehr als 0,058 Dollar, und auch auf Monatssicht ist kein großer Sprung in Sicht. Viele Anleger suchen deshalb kleinere Coins ohne Listing, und Pepeto steht dabei ganz oben auf der Liste. Wer mit WLFI wirklich Geld verdient hat, kaufte im Presale zu 0,015 Dollar, bevor der Token am ersten Handelstag an einzelnen Börsen 0,46 Dollar erreichte. Das war fast das 30-Fache. Bei Pepeto sind auf dieselbe frühe Weise mehr als 10 Millionen Dollar eingeflossen. Dieser Platz ist noch frei, doch mit jeder Stufe schließt sich das Fenster, das den frühen WLFI-Käufern so viel brachte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle WLFI Prognose?

Die WLFI Prognose von Traders Union erwartet für Dienstag 0,0572 bis 0,0583 Dollar und auf Monatssicht rund 0,0562 Dollar, bei einem aktuellen Kurs von 0,057 Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein Meme Coin im Presale mit der gebührenfreien Börse PepetoSwap, dessen gesamter Code von SolidProof geprüft wurde. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com erreichbar.