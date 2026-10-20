Datum der Anmeldung:
16.10.2026
Aktenzeichen:
B11-94/26
Unternehmen:
Volkswagen AG, Wolfsburg und Gotion High-Tech Co., Ltd., Hefei (CHN); Gründung von drei Gemeinschaftsunternehmen in Spanien, Marokko und der Slowakei
Produktmärkte:
Batteriezellen für Elektrofahrzeuge
16.10.2026
Aktenzeichen:
B11-94/26
Unternehmen:
Volkswagen AG, Wolfsburg und Gotion High-Tech Co., Ltd., Hefei (CHN); Gründung von drei Gemeinschaftsunternehmen in Spanien, Marokko und der Slowakei
Produktmärkte:
Batteriezellen für Elektrofahrzeuge
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