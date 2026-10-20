Datum der Anmeldung:
16.10.2026
Aktenzeichen:
B6-68/26
Unternehmen:
1. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt a.M. (D); 2. Süddeutsche Zeitung GmbH, München (D); 3. Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Hamburg (D); Anteilserwerb an der iq digital media marketing GmbH, Düsseldorf (D)
Produktmärkte:
Werbung in Print- und Digitalinventaren
16.10.2026
Aktenzeichen:
B6-68/26
Unternehmen:
1. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt a.M. (D); 2. Süddeutsche Zeitung GmbH, München (D); 3. Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Hamburg (D); Anteilserwerb an der iq digital media marketing GmbH, Düsseldorf (D)
Produktmärkte:
Werbung in Print- und Digitalinventaren
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