Datum der Anmeldung:
16.10.2026
Aktenzeichen:
B9-104/26
Unternehmen:
Duisburger Hafen AG (D) und Rostock Ferry Services GmbH & Co. KG (D); Gründung des paritätischen Gemeinschaftsunternehmens Rail Terminal Rostock GmbH (D)
Produktmärkte:
Hafendienstleistungen, Terminalbetrieb
16.10.2026
Aktenzeichen:
B9-104/26
Unternehmen:
Duisburger Hafen AG (D) und Rostock Ferry Services GmbH & Co. KG (D); Gründung des paritätischen Gemeinschaftsunternehmens Rail Terminal Rostock GmbH (D)
Produktmärkte:
Hafendienstleistungen, Terminalbetrieb
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