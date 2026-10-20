Datum der Anmeldung:
14.10.2026
Aktenzeichen:
B5-115/26
Unternehmen:
H.I.G. Capital / Mistras Group (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Dienstleistugen im Bereich zerstörungsfreie Testung, Geräte und Sensoren zur Messung von Schallemissionen
14.10.2026
Aktenzeichen:
B5-115/26
Unternehmen:
H.I.G. Capital / Mistras Group (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Dienstleistugen im Bereich zerstörungsfreie Testung, Geräte und Sensoren zur Messung von Schallemissionen
© 2026 Bundeskartellamt