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Dow Jones News
20.10.2026 12:33 Uhr
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AUKTION/Starke Nachfrage bei 5-jährigen Grünen Bundesobligationen

DJ AUKTION/Starke Nachfrage bei 5-jährigen Grünen Bundesobligationen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag Grüne Bundesobligationen mit Laufzeit 2029 im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. August: 

=== 
Emission      2,10-prozentige Grüne Bundesobligaqtionen 
          mit Laufzeit 12. April 2029 
Volumen       500 Mio EUR 
Bietungsvolumen   966 Mio EUR 
Zuteilungsbetrag  494 Mio EUR 
Marktpflegevolumen 6 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,0   (3,9) 
Durchschnittsrend. 3,08%  (2,71%) 
Wertstellung    22. Oktober 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 05:57 ET (09:57 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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