Der Wiedereintritt in die Atmosphäre gilt als heikler Punkt bei Weltraummissionen. Reid Wisemann, Kommandant von Artemis 2, verspürte an einem ganz anderen Punkt bei der Mondumrundung große Angst, wie er selbst erzählt. Die Artemis-2-Mission zum Mond hat für großes Aufsehen gesorgt, von einem Aufbruch in eine neue Ära war die Rede, oft fiel das Wort "historisch". Die Nasa übertrug die Mission per Livestream, wodurch die Öffentlichkeit die Besatzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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