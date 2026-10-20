Bad Zwischenahn (ots) -Der Feierabend ist für viele Menschen ein unverzichtbarer Moment des Tages: Er steht für Zeit zum Abschalten, für Familie, Freund:innen und Gemeinschaft. Für die Rügenwalder Mühle ist dieser eng mit Genuss, gemeinsamer Zeit und alltäglichen Routinen verbunden. Mit dem "Feierabend Monitor"* hat das Unternehmen deshalb untersucht, welche Bedeutung dieser Moment heute für Menschen in Deutschland hat. Die Ergebnisse zeigen: Zwischen dem Wunsch nach Ruhe und der gelebten Realität liegt für viele Menschen spürbar Raum. Gleichzeitig zeigt die Studie, welche kleinen Rituale den Übergang in die freie Zeit erleichtern können. Besonders sichtbar wird das im Saarland, das die Rügenwalder Mühle dafür zum "Meister des Feierabends" kürt.Wie erleben Menschen in Deutschland ihren Feierabend heute? Welche Bedeutung hat er für sie, wie gestalten sie ihn und was hilft ihnen beim Abschalten? Diesen Fragen geht der "Feierabend Monitor" nach, eine bundesweite, repräsentative Befragung von september Strategie & Forschung im Auftrag der Rügenwalder Mühle.Der Feierabend hat für Menschen in Deutschland eine hohe emotionale Bedeutung. Für 74 Prozent der Befragten bildet er einen wichtigen Rückzugsort. 63 Prozent verbinden ihn mit Zeit für Menschen, die ihnen wichtig sind. Für 85 Prozent gehört das Abendessen fest dazu. Gleichzeitig reicht für 40 Prozent ein Feierabend oft nicht aus, um wirklich abzuschalten. Private Sorgen erschweren dies für 50 Prozent, innere Unruhe für 45 Prozent und offene To-dos für 42 Prozent.Die Ergebnisse zeigen auch regionale Unterschiede: Die Saarländer verstehen es mehr als alle anderen Deutschen, den Feierabend wirklich zu genießen. Die Befragten aus dem Bundesland berichten besonders häufig von festen Ritualen, die ihnen beim Ankommen und Abschalten helfen: bequeme Kleidung (68 % vs. 52 % deutschlandweit), Zeit an der frischen Luft (43 % vs. 27 %) oder einfach einen Moment zum Chillen (52 % vs. 43 %).Was Deutschland vom Saarland lernen kannDer Blick ins Saarland macht sichtbar, wie kleine, wiederkehrende Rituale den Übergang von Arbeit und Alltag in die freie Zeit markieren können. Dazu passt ein regionales Selbstverständnis, in dem Arbeit, Genuss und gemeinsame Zeit fest zusammengehören. Die selbstironische Redewendung "Hauptsach gudd gess, geschafft hann mir schnell" (Hochdeutsch: 'Hauptsache, wir haben gut gegessen; gearbeitet haben wir schnell.') bringt das auf den Punkt: Arbeit gehört dazu, gutes Essen, Lebensfreude und Humor aber ebenso. Ein Beispiel ist das saarländische "Schwenken". Bei dieser gelebten Grill-Tradition geht es nicht nur um das Essen, sondern auch um Draußensein, Zusammensitzen und Gespräche."Die Saarländer:innen haben den Feierabend nicht erfunden. Aber sie haben viele Rituale, die aus freier Zeit tatsächlich Feierabend machen. Genau diese unkomplizierte Art verbinde ich mit der regionalen Kultur", erklärt Claudia Hauschild, Leiterin Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeitsmanagement bei der Rügenwalder Mühle und selbst gebürtige Saarländerin. "Unser Feierabend Monitor zeigt, welchen Stellenwert solche kleinen Rituale für den Übergang in die freie Zeit haben können."Mit der Auszeichnung "Meister des Feierabends" will die Rügenwalder Mühle nicht die Blaupause für den perfekten Feierabend liefern. Eher geht es darum, den Blick auf eine Region und ihre Bevölkerung zu lenken, die sich mit kleinen Gewohnheiten bewusst Raum für Freizeit gibt - und damit beispielhaft zeigt, wie Feierabend im Alltag gelingen kann.Warum der Feierabend für Deutschland wichtig bleibt"Der Feierabend Monitor zeigt, welche emotionale Bedeutung und psychologische Relevanz der Feierabend für die Menschen in Deutschland hat", sagt Eva Bock, Managing Partner von september Strategie & Forschung. "Gleichzeitig zeigt er eine klare Schieflage: Zwischen dem Wunsch, abends wirklich abzuschalten, und der gelebten Realität liegt für viele Befragte spürbar Raum."Für die Rügenwalder Mühle ist der Feierabend fest in der Markenpositionierung verankert. Die Marke steht für kleine Genussmomente, die Menschen zusammenbringen und dem Alltag Leichtigkeit geben. Mit dem "Feierabend Monitor" richtet sie den Blick auf die Bedeutung des Feierabends im Alltag der Menschen in Deutschland.*Feierabend Monitor: september Strategie & Forschung (Mai-Juni 2026), repräsentative Online-Befragung (n=2.257) im Auftrag der Rügenwalder Mühle.Pressekontakt:Laura GosciejewiczManager External CommunicationsT +49 171 2182718lgosciejewicz@ruegenwalder.deChelsy HaßManager External CommunicationsT +49 151 706 24993chass@ruegenwalder.deOriginal-Content von: Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110485/6374674