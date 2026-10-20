Die Nel ASA-Aktie ist von der Widerstandszone zwischen 0,34 und 0,37 € zurückgefallen und liegt jetzt an der Unterstützung zwischen 0,16 und 0,19 €. Der Versuch, die Range nach oben zu verlassen, ist damit gescheitert. Zuletzt belasteten Quartalszahlen den Kurs. Hält die Zone, oder droht der Bruch nach unten? Zahlen mit zwei Gesichtern Am 15. Oktober hat Nel ASA die Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz aus Kundenverträgen sank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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