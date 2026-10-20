Die Mensch und Maschine-Aktie verliert am Dienstag aktuell -5,2% und notiert bei 33,80 €. Die soliden Neunmonatszahlen konnten die Anleger nicht überzeugen. Doch rechtfertigt die kurzfristige Ergebnisbelastung den Kursrückgang? Oder bietet sich auf dem aktuellen Niveau eine attraktive Einstiegschance? Licht und Schatten bei den Neunmonatszahlen Das Unternehmen selbst beschreibt die Ergebnisse der ersten neun Monate mit Licht und Schatten. Positiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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