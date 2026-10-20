Die Siemens-Aktie gerät weiter unter Abgabedruck. Nach einem schwachen Wochenstart verliert der Kurs des Münchener Technologiekonzerns am Dienstag zeitweise sogar mehr als -4% und ist damit schwächster DAX-Wert. Das steckt hinter dem Abverkauf und so sollten sich Anleger nun verhalten. ABB zieht die gesamte Branche nach unten Der aktuelle Rückschlag ist vor allem auf den Druck innerhalb des Industriesektors zurückzuführen. Auslöser sind die Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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