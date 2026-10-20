Am Montag rutschte die Vonovia-Aktie zeitweise bis knapp an ihr Tief seit 2023. Am Nachmittag notierte sie bei 16,41 €, ein Minus von -1,9% und nur gut 20 Cent über dem jüngsten Tief. Auslöser war das Sondierungspapier von Linken, Grünen und SPD in Berlin, das die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne vorsieht. Vonovia hält die Pläne für verfassungswidrig und geht öffentlich in die Offensive. Damit stellt sich die Frage: Wie groß ist das Risiko ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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