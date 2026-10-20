Volumen von bis 50 Mio. Euro Die EPH Group AG hat die Emission ihrer dritten Unternehmensanleihe beschlossen. Der neue siebenjährige Tourismus-Bond 2026/33 (ISIN: AT0000A3XXXX) soll ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro umfassen und einen Zinskupon von 10 % ausweisen, der monatlich ausgezahlt wird. Wie bereits die Anleihe 2025/32 wird auch die neue Emission durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften besichert. Die Nettoerlöse sollen in den Ausbau eines Portfolios von Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen fließen. Die Zeichnungsfrist für den neuen EPH-Bond läuft voraussichtlich vom 28. Oktober bis zum 25. November 2026 (12 Uhr). Die Mindestanlagesumme und Stückelung beträgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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