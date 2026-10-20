Cardano Kurs nach 12 Prozent Wochenminus, wird 0,22 Dollar für ADA jetzt zum Boden oder zur Falle?

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Der Cardano Kurs hat in sieben Tagen gut zwölf Prozent verloren und notiert an diesem Montag nur noch bei rund 0,22 Dollar. In den vergangenen 24 Stunden rutschte ADA kurz bis auf 0,2114 Dollar, bevor Käufer den Coin wieder nach oben zogen. Dabei wurden vor allem Long-Trader aus ihren Positionen gedrängt. Gleichzeitig spricht ein bekannter Analyst von der letzten Kaufchance vor einem großen Anstieg und nennt Ziele von bis zu 3,25 Dollar. Ist die Marke von 0,22 Dollar für den Cardano Kurs ein Boden oder nur eine Haltestelle auf dem Weg nach unten?

Cardano Kurs zwischen Long-Liquidationen und neuen Kurszielen

Laut CoinGabbar fiel ADA innerhalb von 24 Stunden bis auf 0,2114 Dollar, aktuell notiert der Coin laut CoinMarketCap bei rund 0,2175 Dollar. Dabei wurden Positionen über 1,49 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen, fast alle auf Seiten der Long-Trader. Beim aktuellen Cardano Kurs liegt der Börsenwert damit bei rund 8 Milliarden Dollar.

Technisch liegt ADA in einem fallenden Kanal und knapp unter dem 200er EMA bei 0,2238 Dollar. Für den Cardano Kurs ist die erste Unterstützung bei 0,2199 Dollar bereits unterschritten, damit rückt die Zone um 0,2112 Dollar näher. Optimistischer klingt der Analyst MasterAnanda, über den The Crypto Basic berichtet. Er sieht nach dem Juli-Tief von 0,1384 Dollar eine frühe Erholung und Ziele von 1, 2 und bis zu 3,25 Dollar.

Selbst wenn der Cardano Kurs zum Rekordhoch von rund 3,10 Dollar zurückkehrt, entspräche das bei rund 8 Milliarden Dollar Börsenwert nur etwa dem 14-Fachen. Der jüngste Abverkauf zeigt zudem, wie schnell Trader Geld verlieren, wenn sie ohne Schutz kaufen. Damit stellt sich die Frage, wo Anleger heute noch große Hebel finden, ohne blind ins Risiko zu laufen.

Während der Cardano Kurs wackelt, liefert Pepeto den Sicherheitscheck vor jedem Kauf

Die meisten Berichte schauen in dieser Woche nur auf den Cardano Kurs, doch Pepeto baut an etwas, das jeder Trader vor dem nächsten Aufschwung braucht, nämlich einen Sicherheitscheck vor dem Kauf. Ein großer Fonds, der ADA kauft, und ein neuer Trader, der einen frischen Memecoin greift, stehen vor derselben Gefahr, denn ein schlechter Vertrag kann das Geld festsetzen, und niemand gibt es zurück.

Pepeto ist ein Memecoin, der mit einem eigenen Sicherheitsscanner startet und im Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der Scanner führt 42 Prüfungen an einem Token durch und liest dabei die Live-Daten der Blockchain aus. Danach testet er Kauf und Verkauf auf einer sicheren Kopie, bevor Nutzer einen einzigen Cent ausgeben. Am Ende stehen eine Punktzahl von 0 bis 100 und ein klares Urteil.

In einem Scan erreichte ein Token nur 6 Punkte, der Testverkauf wurde verweigert und der Handel sofort blockiert. Dieser Käufer behielt sein Geld, statt einen Coin zu besitzen, den niemand jemals verkaufen kann. Diese Gefahr gibt es in jedem Markt, also verliert ein solches Werkzeug nie an Bedeutung und könnte Pepeto einen soliden Boden mit viel Raum nach oben geben. Auch der Presale selbst gilt als sicher, weil SolidProof den Vertrag von Pepeto vor dem Start vollständig auditiert und verifiziert hat, womit das Team, das andere Coins prüft, zuerst selbst geprüft wurde.

Ältere Coins wie ADA brauchen oft Jahre, nur um ihren Wert zu verdoppeln, doch Analysten trauen Pepeto ein Plus um das Hundertfache zu, auch wenn solche Projektionen keine Garantie sind. Mit jeder neuen Stufe steigt der Preis, der aktuell bei 0,000000188 Dollar liegt. Als nächster großer Halt gilt ein erwartetes Listing bei Binance, und wer zur heutigen Stufe kauft, steht mit seinem Einstiegspreis vor allen, die erst auf das Listing warten, genau in diesem Abstand liegt das Gewinnpotenzial.

Fazit

Der Cardano Kurs kämpft um die Zone bei 0,22 Dollar, und selbst optimistische Ziele setzen einen langen Weg voraus. Pepeto sticht dagegen mit einem funktionierenden Scanner und einem Preis heraus, der mit jeder Stufe steigt. Für 1.000 Dollar gibt es derzeit mehr als 5 Milliarden Pepeto-Token, und genau diese Menge entscheidet über den Gewinn, falls der Kurs nach dem Listing anzieht. Wer beim Cardano Kurs von unter 3 Cent zugriff, kaufte an dem Tag, an dem er den Coin entdeckte, und nicht eine Woche später. Jeder Tag des Wartens bringt weniger Token für dasselbe Geld. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stufenpreis, und wer erst morgen kauft, dürfte für denselben Platz mehr bezahlen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wohin könnte sich der Cardano Kurs als Nächstes bewegen?

Der Cardano Kurs muss zuerst 0,2199 Dollar zurückerobern und den 200er EMA bei 0,2238 Dollar überwinden, sonst droht ein Test der Zone um 0,2112 Dollar.

Welcher Presale bewegt sich im aktuellen Angstmarkt am stärksten?

Pepeto bewegt sich am stärksten, weil Käufer trotz fallender Großwerte höhere Stufenpreise zahlen. Den aktuellen Preis sehen Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.