Vaduz (ots) -
Hubert Büchel richtete im Rahmen der 20. Jahreskonferenz des European Space Policy Institutes in Wien Grussworte an die Anwesenden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Forschung. Unter dem Titel "Aspirations for a new era" diskutierten die Anwesenden die Chancen, die der Weltraum für die Menschheit bietet und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Staaten, Wirtschaft und Forschung, um diese optimal nutzen zu können.
Der Wirtschaftsminister führte dazu in seinen Grussworten aus: "Dieses historische Palais erinnert uns an die Leistungen früherer Generationen, die unser heutiges Leben weiterhin bereichern. Das zeigt, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, die Partnerschaften, die wir heute bilden und die Investitionen, die wir heute tätigen, die Möglichkeiten zukünftiger Generationen prägen."
Pressekontakt:
Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport
Stephan Jäger, Generalsekretär
stephan.jaeger@regierung.li
T +423 236 76 83
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Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943097
Hubert Büchel richtete im Rahmen der 20. Jahreskonferenz des European Space Policy Institutes in Wien Grussworte an die Anwesenden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Forschung. Unter dem Titel "Aspirations for a new era" diskutierten die Anwesenden die Chancen, die der Weltraum für die Menschheit bietet und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Staaten, Wirtschaft und Forschung, um diese optimal nutzen zu können.
Der Wirtschaftsminister führte dazu in seinen Grussworten aus: "Dieses historische Palais erinnert uns an die Leistungen früherer Generationen, die unser heutiges Leben weiterhin bereichern. Das zeigt, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, die Partnerschaften, die wir heute bilden und die Investitionen, die wir heute tätigen, die Möglichkeiten zukünftiger Generationen prägen."
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