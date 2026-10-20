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BRED Group baut Präsenz in Deutschland durch strategische Vereinbarung mit ODDO BHF aus



20.10.2026 / 14:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG BRED Group baut Präsenz in Deutschland durch strategische Vereinbarung mit ODDO BHF aus BRED Group etabliert mit dem Erwerb der International-Banking- und Corporate-Banking-Aktivitäten der ODDO BHF mit Sitz in Frankfurt am Main eine Bankpräsenz in Deutschland und treibt ihre Wachstumsstrategie in Europa voran.

Nach Abschluss der Transaktion werden die Kunden von ODDO BHF weiterhin von den Dienstleistungen der übertragenen Geschäftsbereiche profitieren, während sich ODDO BHF auf das Wachstum seiner Geschäftsbereiche Private Wealth Management, Asset Management und Investment Banking konzentrieren wird.

Der Vollzug der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2027 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen durch die EZB, die BaFin und die ACPR. Paris, Frankfurt am Main, 20. Oktober 2026. Die ODDO BHF Group ("ODDO BHF") und die BRED Banque Populaire ("BRED Group") haben heute eine Vereinbarung zum Erwerb der International-Banking- und Corporate-Banking-Aktivitäten der ODDO BHF in Deutschland durch die BRED Group unterzeichnet. Dies ermöglicht der BRED Group, eine eigene Bankpräsenz in Deutschland aufzubauen und weiterzuentwickeln. Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie der BRED Group. Deutschland zählt zu den bedeutendsten Märkten Europas und bietet großes Potenzial für den weiteren Ausbau des Handels- und Exportfinanzierungsgeschäfts sowie des Korrespondenzbankgeschäfts. Mit dem Erwerb der etablierten und im deutschen Markt tief verwurzelten Geschäftsaktivitäten von ODDO BHF treibt die BRED Group ihre Expansion in Deutschland voran. Zugleich bietet die Vereinbarung der BRED Group die Möglichkeit, deutsche, französische und internationale Unternehmen bei ihren grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten noch umfassender zu unterstützen. ODDO BHF wird die BRED Group in der nächsten Entwicklungsphase unterstützen und dabei seine langjährige Erfahrung im International Banking und Corporate Banking einbringen und einen reibungslosen Übergang für Kunden und Mitarbeitende gewährleisten. Die Transaktion spiegelt die gute strategische Ergänzung der beiden Bankengruppen und ihr gemeinsames Engagement für langfristiges Wachstum in Deutschland wider. Das International Banking und Corporate Banking der ODDO BHF ist seit mehr als 100 Jahren auf dem deutschen Markt präsent. Deren Aktivitäten werden durch ein internationales Netzwerk von mehr als 460 Korrespondenzbanken in über 100 Ländern unterstützt. Jean-Paul Julia, CEO von BRED Group, erklärt: "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie der BRED Group und ermöglicht uns, unsere Bankpräsenz in Deutschland aufzubauen. Wir sehen großes Potenzial darin, die ausgeprägte Expertise der Teams und die etablierte Marktpräsenz in Deutschland mit den internationalen Kompetenzen der BRED Group zu verbinden. Gemeinsam wollen wir das Geschäft weiterentwickeln und Unternehmen noch besser bei ihren grenzüberschreitenden Aktivitäten unterstützen." Philippe Oddo, geschäftsführender Gesellschafter und CEO von ODDO BHF, sagt: "Wir freuen uns, die BRED Group bei ihren Wachstumsplänen in Deutschland zu unterstützen. Die BRED Group ist eine angesehene Bankengruppe mit ausgeprägter internationaler Kompetenz. Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit attraktive Wachstumsmöglichkeiten eröffnet, sowohl für unsere Kundinnen, Kunden und Geschäftspartner als auch für unser weltweites Korrespondenzbanknetzwerk. Wir freuen uns darauf, die BRED Group bei den nächsten Schritten ihrer Expansion zu begleiten. Zugleich werden wir uns auf den Ausbau unserer Aktivitäten in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management und Investment Banking konzentrieren." Der Vollzug der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2027 erwartet. Voraussetzung hierfür sind insbesondere der Abschluss der geltenden Informations- und Konsultationsverfahren, die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen durch die Europäische Zentralbank (EZB), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die ACPR sowie die Erfüllung weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen. Bis zum Vollzug der Transaktion bleiben BRED Group und ODDO BHF rechtlich und operativ vollständig eigenverantwortlich für ihre jeweiligen Geschäftsaktivitäten. *** Über die BRED Group Die BRED Banque Populaire ist eine französische Genossenschaftsbank und gehört zur Groupe BPCE, der zweitgrößten Bankengruppe Frankreichs und gemessen am Eigenkapital der viertgrößten Bankengruppe der Eurozone. Die BRED Group betreut 1,7 Millionen Kunden und zählt mehr als 240.000 Genossenschaftsmitglieder. Sie verfügt über ein konsolidiertes Eigenkapital von 7,7 Milliarden Euro und beschäftigt rund 7.300 Mitarbeitende. Als Universalbank verfügt die BRED Group über umfassende Expertise im Firmenkunden- und Investmentbanking, im internationalen Bankgeschäft und in der Handelsfinanzierung. Darüber hinaus ist sie im Privatkundengeschäft, in der Vermögensverwaltung und in weiteren Finanzdienstleistungsbereichen tätig. Die BRED Group betreut Unternehmen und Finanzinstitute in Frankreich und weltweit, insbesondere bei ihren grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten. Die BRED Group hat ihren Hauptsitz in Frankreich und ist in der Region Île-de-France, in der Normandie und in den französischen Überseegebieten vertreten. International ist sie zudem in Europa, Südostasien, im Südpazifik und in Afrika tätig. Rund 40 Prozent ihrer Mitarbeitenden sind in den französischen Überseegebieten oder im Ausland beschäftigt. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die BRED Group einen konsolidierten Nettobankertrag von 1,727 Milliarden Euro sowie einen auf die Gruppe entfallenden Jahresüberschuss von 423,4 Millionen Euro. Über ODDO BHF ODDO BHF ist eine unabhängige europäische Finanzgruppe, die in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management, Corporates und Investment Banking aktiv ist. Mit ihrem besonderen Unternehmergeist verwaltet die Gruppe aktuell rund 159 Milliarden Euro an Kundenvermögen und weist ein Eigenkapital von mehr als 1,2 Milliarden Euro auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete ODDO BHF ein Nettobankergebnis von 905 Millionen Euro. Mit etwa 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Frankreich, Deutschland und der Schweiz verfolgt die Gruppe eine konsequente europäische Strategie mit globaler Perspektive. ODDO BHF verfügt über eine einzigartige Aktionärsstruktur, die ihre Unabhängigkeit sichert und die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen ermöglicht. Mit dem Ziel, eine Welt zu schaffen, in der jeder Tag neue Möglichkeiten bietet.

BRED Group Medienkontakte Brunswick Group Sabine Morgenthal: +49 174 325 88 86 Alexa von Dryander: +49 172 688 73 85 BRED@Brunswickgroup.com ODDO BHF Group Medienkontakte NewMark Finanzkommunikation GmbH Marc Savani Tel.: +49 69 9441 8028 marc.savani@newmark.de



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