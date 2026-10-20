Die Börse war wenig angetan von den Neunmonatszahlen von Menschen und Maschine (MuM), das mag auch daran liegen, dass der Markt Software-Unternehmen nach wie vor sensibel scannt und selbst bei kleinen Eintrübungen Bewertungsanpassungen nach unten vornimmt. Das Unternehmen schreibt beim Geschäftsverlauf von "Licht und Schatten". Die Schattenseiten führen bei der MuM-Aktie umgehend zu einem Minus von sechs Prozent. Doch MuM sieht für das Schlussquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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