Europa braucht Gas - und gerät immer tiefer in die Importfalle

Anzeige / Werbung

Europas Gasreserven schwinden, die heimische Förderung reicht nicht aus und teures Flüssigerdgas gewinnt an Bedeutung. Genau in dieser Versorgungslücke entsteht ein lukrativer Markt. Ein Produzent will seine Förderung in Österreich kräftig steigern und vor Sizilien ein Gasgebiet erkunden, das Europas Gasversorgung langfristig ergänzen könnte.

Europas Gasreserven schwinden, die heimische Förderung reicht nicht aus und teures Flüssigerdgas gewinnt an Bedeutung. Genau in dieser Versorgungslücke entsteht ein lukrativer Markt. Ein Produzent will seine Förderung in Österreich kräftig steigern und vor Sizilien ein Gasgebiet erkunden, das Europas Gasversorgung langfristig ergänzen könnte.

Europa droht eine teure Gasfalle

Europa braucht Erdgas länger als geplant. Der Ausbau erneuerbarer Energien und großer Batteriespeicher kommt langsamer voran, während niedrige Speicherstände die Region verwundbar machen. Ein kalter Winter könnte die Preise schnell nach oben treiben und zusätzliche LNG-Importe erzwingen.



Das internationale Energieberatungsunternehmen Wood Mackenzie warnt vor einer wachsenden Importabhängigkeit. Ohne Investitionen in neue Gasfelder könnte die EU bis 2050 mehr als 98 Prozent ihres Gasbedarfs durch Importe decken müssen. Aktuell liegt die Importquote bei rund 85 Prozent. Gleichzeitig dürften die Lieferungen aus Norwegen und Nordafrika zurückgehen.