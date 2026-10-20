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Die XRP Prognose steht an diesem Montag vor einer echten Bewährungsprobe. Der XRP Kurs hat sich auf rund 1,31 Dollar erholt, doch die US-Spot-ETFs auf XRP haben erstmals seit 13 Wochen wieder Geld verloren. Gleichzeitig liegen so viele Token auf den Börsen wie fast nie in den letzten zwölf Monaten. Steigender Kurs und schwindende Nachfrage passen eigentlich nicht zusammen. Welche Kraft gewinnt jetzt, und was bedeutet das für Anleger, die mehr als einen kleinen Rebound suchen?

XRP Prognose, was ETF-Abflüsse und volle Börsenreserven für den XRP Kurs bedeuten

Laut Fortune kostete ein XRP am Montag um 9 Uhr New Yorker Zeit 1,30 Dollar. Für die XRP Prognose zählt vor allem, dass der Kurs am Vortag bis auf rund 1,26 Dollar gefallen war, bevor Käufer diese Zone erneut verteidigten. Das Handelsvolumen stieg binnen eines Tages um fast 50 Prozent, auf Wochensicht bleibt dennoch ein Minus von gut sieben Prozent.

Wie crypto.news unter Berufung auf SoSoValue berichtet, verloren die US-Spot-ETFs auf XRP zwischen dem 12. und 16. Oktober rund 1,84 Millionen Dollar und beendeten damit eine Serie von 13 Wochen mit Zuflüssen. Laut CryptoQuant lagen am 17. Oktober 11,81 Milliarden XRP auf Handelsplätzen, so viel wie selten im vergangenen Jahr. Analyst Ali Martinez sieht 1,25 Dollar als entscheidende Unterstützung, erst ein Schlusskurs über 1,56 Dollar würde den Weg in Richtung 2 Dollar öffnen.

Selbst dieser beste Fall der XRP Prognose wäre nur ein Plus von etwa 19 Prozent. Für einen Coin mit knapp 83 Milliarden Dollar Börsenwert ist das solide, das Jahresergebnis eines Privatanlegers verändert es aber kaum. Genau deshalb fragen sich immer mehr Trader, wo sich ihr Kapital schneller vermehren könnte, solange der große Markt noch zögert.

Pepeto bietet eine Börse ohne Tauschgebühr, während die XRP Prognose auf neue Käufer wartet

Während die XRP Prognose von der nächsten ETF-Woche abhängt, wartet Pepeto auf gar nichts. Die hauseigene Börse PepetoSwap ist bereits live, und das Team liefert laufend neue Funktionen nach. Das zählt, denn erst ein funktionierendes Produkt macht aus einem Presale ein echtes Geschäft statt einer bloßen Vermutung.

PepetoSwap gibt normalen Tradern die günstigen Konditionen, die große Handelshäuser seit Jahren für selbstverständlich halten. Auf Uniswap kostet jeder Tausch 0,30 Prozent, sodass bei 1.000 Dollar drei Dollar und bei 100.000 Dollar sogar 300 Dollar verloren gehen. Auf PepetoSwap fällt dagegen keine Tauschgebühr an, bezahlt wird nur das Gas des jeweiligen Netzwerks. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, behält so 3.000 Dollar, die bei Uniswap verloren gegangen wären. Je mehr Sie handeln, desto mehr ist diese Null wert.

Die Börse deckt ab, was aktive Trader täglich brauchen, also Market Orders, Limit Orders und Käufe in kleinen Schritten über einen längeren Zeitraum. Ein Bot-Schutz ist von Anfang an aktiv, damit sich niemand vor Ihre Order drängt und daran mitverdient. Das alles läuft schon heute und steht nicht nur auf einer Roadmap. Für Sicherheit sorgt das Prüfunternehmen SolidProof, das den gesamten Code von Pepeto vor dem Start des Presales geprüft und bestätigt hat.

Im Presale von Pepeto kostet der Token aktuell 0,000000188 Dollar, und bisher wurden mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Jede Stufe endet mit Ablauf des Timers oder beim Erreichen des Ziels, je nachdem, was zuerst eintritt, danach steigt der Preis. Ein Kauf über 1.000 Dollar bringt heute mehr als 5,3 Milliarden Token. Je mehr Trader eine Börse ohne Tauschgebühr entdecken, desto stärker könnte die Nachfrage wachsen, weshalb Analysten einen 100-fachen Anstieg für möglich halten. Rechnerisch könnten aus 1.000 Dollar 100.000 Dollar werden. Wer heute kauft, sichert sich einen Preis, den der offene Markt nach dem Listing kaum noch bieten dürfte.

Fazit

Die XRP Prognose hängt jetzt an der Marke von 1,25 Dollar und an der Rückkehr der ETF-Anleger. Selbst wenn diese XRP Prognose aufgeht, müssten für eine Verdopplung weitere 83 Milliarden Dollar in den Coin fließen. Pepeto startet dagegen bei einem Bruchteil dieser Größe und bringt mit PepetoSwap eine Börse mit, die schon heute läuft. Pepeto bietet damit, was XRP nicht leisten kann, nämlich eine laufende Börse zu Presale-Preisen, die mit jeder Stufe steigen. Profitiert haben meist jene Anleger, die eingestiegen sind, als der Markt noch ängstlich war und die Nachrichten gut blieben. Auf der offiziellen Pepeto-Website beginnt diese Chance, solange der Preis ganz unten liegt und der Abstand zum späteren Börsenkurs am größten sein dürfte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für die kommenden Tage?

Die XRP Prognose hängt an der Unterstützung bei 1,25 Dollar. Hält sie, sieht Analyst Ali Martinez Spielraum bis 1,56 Dollar.

Warum gilt Pepeto als Alternative zu XRP?

Pepeto bietet mit PepetoSwap eine laufende Börse ohne Tauschgebühr, geprüft von SolidProof, und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.