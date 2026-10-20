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Dow Jones News
20.10.2026 15:03 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz, September 
  06:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu 
     "Monetary System beyond the Dollar" 
  07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise September 
     Output-Basis 
     PROGNOSE: +0,7% gg Vm/k.A. 
     zuvor:  +0,7% gg Vm/+3,7% gg Vj 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj 
     zuvor:  +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj 
     Kernrate 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj 
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 09:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Stabile Banken, 
     starke Kapitalmärkte - Europas Finanzsystem für die Zukunft" 
*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2025 
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 
  11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q 
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q 
  13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q 
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q 
  15:30 DE/MLP SE, Roundtable mit CFO Loose zur Strategieausrichtung 
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q 
  18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im 
     Museum Reinhard Ernst Wiesbaden 
*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q 
  22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz) 
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q 
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 08:27 ET (12:27 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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