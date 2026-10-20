Vancouver, British Columbia / 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) ("Kingsmen" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Geofisica TMC damit beauftragt hat, drohnengestützte aeromagnetische und LiDAR-Vermessungen über dem zu 100 % vom Unternehmen kontrollierten Silberprojekt Las Coloradas im Bergbaugebiet Parral des zentralmexikanischen Silbergürtels im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua durchzuführen, wobei das gesamte Konzessionsgebiet abgedeckt wird. Die Vermessungen wurden konzipiert, um weitere der strukturellen Schnittpunkte zu lokalisieren, die bis dato die breitesten hochgradigen Abschnitte des Projekts beherbergt haben, auch unterhalb des Deckgesteins, das einen Großteil des Konzessionsgebiets bedeckt. Die Bohrungen werden fortgesetzt, wobei das 22. Bohrloch des aktuellen Programms nun im Gange ist.

Höhepunkte:

Drohnengestützte aeromagnetische und LiDAR-Vermessungen im gesamten Projektgebiet, Geofisica TMC beauftragt, wobei das gesamte 8,8 km² große Konzessionsgebiet / 196 Linienkilometer abgedeckt werden.

Anpeilen des Umfeldes der bis dato besten Ergebnisse: Schnittpunkte von nordwestlich und nordöstlich verlaufenden Strukturen, die Abschnitte einschließlich 10,5 m mit 200 g/t AgÄq (LC-25-008) und 6,45 m mit 218 g/t AgÄq (LC-26-020) beherbergen.(1)

Präzisere Abgrenzung von Explorationszielen bei den Strukturen Soledad und Soledad II sowie dem Ziel Saddle, 4,0 km (2,5 Meilen) westlich der Zone Mine, zusammen mit der Generierung neuer Ziele unter der Deckschicht.

Bohrungen im Gange: Bohrloch 22 des aktuellen Programms ist im Gange, wobei das Programm voraussichtlich bis zur Weihnachtspause fortgesetzt wird.

President und CEO Scott Emerson sagte: "Unsere Diamantbohrungen gehen planmäßig voran, wobei Bohrloch 22 im Gange ist. Bis dato befinden sich die besten Bohrlöcher bei Las Coloradas dort, wo sich zwei strukturelle Trends kreuzen. Ein großer Teil des Projekts ist von Deckschichten überlagert und bis dato hatten wir nur eingeschränkte Möglichkeiten, diese Schnittpunkte unterhalb der Deckschichten weiterzuverfolgen. Diese Vermessungen werden es uns ermöglichen, die geologischen Strukturen im gesamten Konzessionsgebiet nachzuvollziehen - von der Zone Mine bis zum vier Kilometer westlich gelegenen Zielgebiet Saddle."

Weiterverfolgung der Struktur

Bei Las Coloradas kommen die bis dato durchteuften breitesten Mineralisierungszonen dort vor, wo sich nordwestlich und nordöstlich verlaufende Strukturen kreuzen. Die Identifizierung weiterer dieser Schnittpunkte hat für das Unternehmen hohe Priorität. Ein Großteil des Konzessionsgebiets ist jedoch von Deckschichten überlagert, wo die kontrollierenden Strukturen an der Oberfläche nicht weiterverfolgt werden können.

Magnetfeldvermessungen bilden Verwerfungen, lithologische Kontakte und Alterationen anhand ihrer magnetischen Signatur ab, auch in Bereichen, in denen der Festgesteinsausbiss begrenzt ist oder fehlt. Die in geringer Höhe mittels Drohne durchgeführte Vermessung wird voraussichtlich eine deutlich höhere Auflösung als konventionelle luftgestützte Magnetfeldvermessungen bieten, wobei die Fluglinien einen Abstand von 50 m und die Verbindungslinien einen Abstand von 500 m aufweisen.

LiDAR nutzt luftgestützte Laserscans, um die Vegetation und Bodenbedeckung zu durchdringen und ein hochauflösendes digitales Geländemodell des Konzessionsgebiets ohne Vegetationsbedeckung zu erstellen. Dadurch werden Lineamente, Verwerfungen und die oberflächlichen Spuren historischer Bergbauaktivitäten sichtbar. Die beiden Datensätze werden gemeinsam interpretiert und mit den Bohrergebnissen, der geologischen Kartierung und der historischen Datenbank zusammengeführt, um bestehende Bohrziele nach Priorität zu ordnen und neue Bohrziele zu identifizieren.

(1) Intervalle sind als Kernlängen angegeben. Silberäquivalent- (AgÄq)-Gehalte werden wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 22. September 2026 beschrieben berechnet.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Der Bohrkern (HQ-Durchmesser) wird geologisch protokolliert und beprobt. Der gesamte Bohrkern wird mit einer Diamant-Gesteinssäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des gesägten Bohrkerns wird in Probenbeutel verpackt und für die Analyse mit Etiketten versehen. Die andere Hälfte wird in die Bohrkernkisten zurückgelegt und gelagert. Die verpackten Proben werden bis zur Einreichung zur Analyse sicher gelagert. Die Proben werden an die Einrichtung von ALS Geochemistry in Chihuahua zur Multielementanalyse mittels Vier-Säure-Aufschlussmethode (Code ME-MS61) geschickt, während Gold mittels Brandprobe-AA (Code Au-AA23) untersucht wird. Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) wird mittels systematischer Einfügung von zertifizierten Standardreferenzmaterialien (CSRM), Blindproben und Duplikaten in den Probenstrom gewährleistet. Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Zusammenstellung und Bestätigung bekannt gegeben. ALS Geochemistry arbeitet nach einem globalen Qualitätshandbuch für Geochemie (Global Geochemistry Quality Manual), das der Norm ISO/IEC 17025:2017 entspricht.

Über Las Coloradas

Das Projekt Las Coloradas (8,5 Quadratkilometer bzw. 3,3 Quadratmeilen) stellt die Konsolidierung eines historischen Bergbaugebiets dar, das zahlreiche Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Minen umfasst, die zuvor von ASARCO (American Smelting and Refining Company), der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft von Grupo Mexico, betrieben wurden.

Las Coloradas befindet sich im Bergbaurevier Parral im Central Mexican Silver Belt und liegt etwa 30 km südöstlich der Stadt Hidalgo de Parral sowie rund 40 km östlich der Bergbaureviere San Francisco de Oro und Santa Barbara, in denen sich mehrere bedeutende historische Minen befinden, darunter La Prieta, Veta Colorada, Palmilla, Esmeralda, San Francisco del Oro und Santa Barbara. Klicken Sie hier, um die Lagekarte anzuzeigen: https://www.kingsmenresources.com/area-history

Qualifizierte Person

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte befasst: das Silber-/Goldprojekt Las Coloradas und das Gold-/Silberprojekt Almoloya, die beide im ertragreichen Bergbaudistrikt Parral in Mexiko liegen. Die Projekte umfassen historische Silberminen, in denen früher hochgradige Erze abgebaut wurden, und gelten als höffig für das Vorkommen weiterer Edelmetalllagerstätten, da sie in strukturellen und stratigraphischen Gürteln angesiedelt sind, die zahlreiche andere hochgradige Lagerstätten im Streichen beherbergen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine NSR-Royalty von 1 % an den Claims La Trini, die Teil des von GoGold Resources Inc. betriebenen Projekts Los Ricos North in Mexiko sind. Kingsmen ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSXV:KNG; OTCQB: KNGRF; FWB:TUY) und hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia).

Im Namen des Boards

Gezeichnet: "Scott Emerson"

Scott Emerson, President &CEO

Telefon: 604-685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

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