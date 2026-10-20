LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite passte seine Schätzungen am Montag an die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal an. Die Aktienbewertung hält er weiterhin für attraktiv./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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