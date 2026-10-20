Die Aktie von SMA Solar kommt nicht zur Ruhe. Am Dienstag ging es um 7% abwärts, im Tagesverlauf rutschte der Kurs mit 51,25 Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Seit dem Hoch vor wenigen Tagen summiert sich der Verlust bereits auf 20%. Damit stellt sich die Frage: Ist der Rücksetzer eine Gelegenheit oder der Beginn einer größeren Korrektur? Verkaufswelle hält an Noch vor wenigen Tagen notierten die Papiere des Solartechnik-Herstellers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de