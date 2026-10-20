Die Stimmung der Finanzprofis dreht erstmals seit fünf Monaten nach unten. Die ZEW-Konjunkturerwartungen fielen im Oktober um 6,6 Punkte auf 28,1 Punkte, während Volkswirte im Schnitt nur einen Rückgang auf 30 Punkte erwartet hatten. Gleichzeitig verbesserte sich die Lagebeurteilung deutlich stärker als prognostiziert. Beginnt hier eine neue Abwärtsbewegung oder nur eine Verschnaufpause im Aufschwung? Fünf Monate Anstieg beendet Der vom Zentrum für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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