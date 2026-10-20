Wer lange auf eine Antwort wartet, kann den Kontakt infrage stellen - doch viele haben auch Verständnis für verspätete Rückmeldungen. Eine Umfrage beleuchtet das Thema genauer. Familienchat, Freundesgruppe, Sprachnachrichten: Viele Menschen in Deutschland fühlen sich einer Befragung zufolge von der Menge an Nachrichten in Messenger-Apps überfordert. 72 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer kennen das Gefühl, 20 Prozent geht es sogar häufig so, wie aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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