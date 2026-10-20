NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei deutlich besser als von ihr und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das für 2026 erhöhte Ebit-Ziel des Schmierstoffherstellers liege über den Prognosen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3E5D64
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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