LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Telekomwerte würden generell zwar als defensiv wahrgenommen, schrieb das Team um Analyst Maurice Patrick am Dienstag. Sie seien allerdings durchaus anfällig für technologische Risiken. Er verwies insbesondere auf Satellitentechnologie und agentische KI als aktuelle Bedrohungen für die Mittelzuflüsse im Sektor. Patrick stufte OTE, Proximus, Telefonica und Vodafone ab. Er empfahl derweil KPN und Telia./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005557508
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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