APA ots news: Innovation mit Praxisbezug: Zwölf Unternehmen im Finale der Innovation Challenge 2026

Wien (APA-ots) - Zwölf Unternehmen haben es ins Finale der Innovation Challenge 2026

powered by Nagarro geschafft. Beim Pitch Day am 16. Oktober präsentierten die Finalisten ihre Innovationsideen einer interdisziplinären Expertenjury. Im Mittelpunkt der diesjährigen Einreichungen stehen vor allem künstliche Intelligenz, Automatisierung und die smarte Nutzung von Daten mit einem klaren Fokus auf konkrete Herausforderungen und Potenziale im Kerngeschäft.

Die Bandbreite der eingereichten Projekte zeigt, wie unterschiedlich Unternehmen digitale Technologien einsetzen können: von der Optimierung operativer Prozesse und Produktionsabläufe über intelligente Lösungen für Energie, Logistik und Infrastruktur bis hin zu neuen Ansätzen für Softwareentwicklung, Finance und digitale Geschäftsmodelle.



"Österreich mangelt es nicht an guten Ideen. Im Gegenteil, die Qualität der Einreichungen war auch in diesem Jahr beeindruckend und die Auswahl der Finalisten ist uns alles andere als leicht gefallen. Wir sehen deutlich, dass digitale Innovation zunehmend dort ansetzt, wo Unternehmen ihren größten Hebel haben: in konkreten Herausforderungen des Kerngeschäfts und der Erschließung zusätzlicher Wertströme", sagt Paul Kurt Haberfellner, Co-Founder und Managing Director bei Nagarro.



Zwtl.: Zwölf Unternehmen, vielfältige Innovationsansätze

Für das Finale qualifiziert haben sich:



- ams OSRAM



- ASFINAG



- BAUER KOMPRESSOREN



- Del Fabro Kolarik Digital



- Mondi Group



- MOON POWER



- ÖBB Business Competence Center



- Raiffeisen Bank International



- SALESIANER



- SEW-EURODRIVE



- SSI SCHÄFER



- Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes)

Die vollständige Übersicht der Finalisten und ihrer eingereichten Innovationsideen finden Sie hier:

https://www.nagarro.com/de/blog/finalisten-2026-innovation-challenge- powered-by-nagarro



Zwtl.:

Von der Idee zum Proof of Concept



Die Innovation Challenge wird von Nagarro gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) und Ingram Micro umgesetzt. Im Mittelpunkt stehen nicht allein der Innovationsgrad einer Idee, sondern auch ihr wirtschaftliches Potenzial und ihre technische Machbarkeit. Eine interdisziplinäre Jury aus Vertreter:innen der Bereiche Wirtschaft, Technologie und Innovation hat die Finalisten im Rahmen des Pitch Days bewertet.



DECTRIS kennt die Innovation Challenge aus zwei Perspektiven: Das Unternehmen war 2024 selbst unter den ausgezeichneten Teilnehmern und ist in diesem Jahr auch in der Jury vertreten. "Entscheidend für eine gute Innovationsidee ist, welches konkrete Problem sie löst und welchen Mehrwert sie schafft. Es hat mir große Freude gemacht zu sehen, mit wie viel Engagement die Teams ihre Ideen präsentiert haben. Dieser Einsatz und der Praxisbezug haben die Juryarbeit für mich besonders spannend gemacht", sagt Roger Schroth, Chief Digital Officer von DECTRIS.



Welche Projekte die Jury am meisten überzeugt haben, wird erst bei der Innovation Challenge Award Ceremony am 23. November 2026 in Wien bekannt gegeben. Die Gewinner erhalten die Möglichkeit, ihre Konzepte gemeinsam mit Expert:innen von Nagarro als Proof of Concept im Wert von bis zu EUR 50.000 in die Praxis zu bringen.



Jurymitglieder: Kerstin Roubin (Boyden), Roger Schroth (DECTRIS), Katja-Maria Huber (newPlanet.company), Sebastian Eckler, Nina Michor und Johann Füchsl (alle AWS Austria), Dominic Sabaditsch (Ingram Micro), Daniel Brezina, Michael Frank und Paul Kurt Haberfellner ( alle Nagarro).



Über Nagarro



Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-native Entwicklung und Transformation und hilft Unternehmen, menschliches Wissen, technologische Fähigkeiten und intelligente Prozesse sicher, verantwortungsvoll und skalierbar zusammenzuführen. Nagarro zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter aus und orientiert sich an seinen CARING-Werten. Das Unternehmen beschäftigt rund 18.700 Mitarbeitende in 39 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.



FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)



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