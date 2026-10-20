Solana Prognose vor Alpenglow am 21. Oktober, schafft SOL bei 105 Dollar den Ausbruch?

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Die Solana Prognose steht diese Woche vor einem seltsamen Widerspruch. Auf Solana wechselten am Sonntag Token im Wert von 1,57 Milliarden Dollar den Besitzer, mehr als doppelt so viel wie auf Ethereum. Trotzdem kostet SOL am Montagnachmittag nur 104,91 Dollar und liegt 6,2 Prozent unter dem Stand der Vorwoche. Am Mittwoch startet mit Alpenglow das größte Upgrade seit dem Netzwerkstart. Doch reicht ein schnelleres Netz, wenn kaum neues Geld auf die Chain fließt? Die Antwort entscheidet, wer in den kommenden Monaten verdient.

Solana Prognose zwischen Rekordumsatz und fehlendem frischen Kapital

Die Wochenendzahlen zeigen ein Netzwerk unter Volllast. Laut CryptoTicker kam Ethereum im selben Zeitraum nur auf 706 Millionen Dollar, obwohl dort mit 49,86 Milliarden Dollar gut achtmal so viel Kapital liegt wie auf Solana. Gezählt in SOL ist das gebundene Kapital seit Ende Juni sogar um 19,4 Prozent geschrumpft. Viel Handel bei sinkenden Einlagen zeigt, dass Händler vorhandenes Geld umschichten, statt frisches Kapital mitzubringen.

Charttechnisch reichte die Tagesspanne von 100,48 bis 106,05 Dollar. Nach der Analyse von The Cryptonomist notiert der Kurs unter dem 20-Tage-Durchschnitt bei 109,47 Dollar und dem 50-Tage-Durchschnitt bei 106,89 Dollar, während der Tages-RSI bei 38,8 steht. Ein Schlusskurs über 106 Dollar würde den Weg Richtung 111 Dollar öffnen, ein Bruch der runden 100 Dollar dürfte die Erholung dagegen beenden. Hoffnung macht Alpenglow, denn das Upgrade soll am 21. Oktober die Bestätigungszeit von 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden senken.

Auch die börsennotierte DeFi Development Corp. setzt darauf und hält bereits rund 2,59 Millionen SOL. Doch selbst wenn SOL die Hürden nimmt, trennen den Kurs noch rund 64 Prozent vom Rekordhoch bei 293,31 Dollar, und eine Bewertung von fast 62 Milliarden Dollar verdoppelt sich nicht über Nacht. Eine Frage beantwortet Alpenglow außerdem nicht. Neues Geld muss erst einmal auf Solana ankommen, und genau beim Weg zwischen den Chains liegt heute noch ein teurer Engpass.

Wo die Solana Prognose an ihre Grenze stößt, baut Pepeto die Brücke für das Kapital

Jeder Dollar, der den SOL-Kurs nach Alpenglow tragen soll, muss zuerst von einer anderen Chain herüberwandern, und genau dieser Schritt ist bis heute langsam und teuer. An diesem Problem setzt Pepeto an. Das Projekt stammt vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe, und seine Cross-Chain-Bridge ist bereits live.

Für Ihr Geld ist das wichtiger, als es zunächst klingt. Die meisten Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und brauchen teils Stunden, und scheitert eine Übertragung, können Mittel dauerhaft feststecken. Die Bridge von Pepeto kostet dagegen nichts, ist in weniger als 60 Sekunden fertig und verbindet Solana, Ethereum, BNB Chain, Base und Arbitrum. Schlägt ein Transfer fehl, löst sich die Sperre automatisch, sodass nichts verloren geht. Wer zehnmal im Monat Kapital verschiebt, behält so 150 bis 500 Dollar, die andere Bridges einbehalten würden.

Neben der Bridge läuft mit PepetoSwap eine Börse, die keine Swap-Gebühren erhebt. Der Presale gilt als sicher, weil die Prüfer von SolidProof den gesamten Code des Projekts auditiert und verifiziert haben, bevor der Presale überhaupt öffnete. Im Entwicklerteam arbeitet zudem ein ehemaliger Binance-Experte. Wer hier kauft, setzt also nicht auf ein Versprechen, sondern auf Werkzeuge, die jeder schon heute öffnen und nutzen kann.

Und gekauft wird kräftig. In einem Markt voller Angst sind mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt worden, was zeigt, wie überzeugt diese Käufer sind. Der Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar und wird mit jeder neuen Stufe teurer. Nach Angaben des Projekts rückt eine Notierung bei Binance näher, und dann dürften jene den Preis bestimmen, die den Presale verpasst haben. Wer vorher einsteigt, hält Token zu einem Preis, den die nächste Käufergruppe so wohl nicht mehr sehen wird, und genau in diesem Abstand könnte der Gewinn der frühen Käufer liegen.

Fazit

Die Solana Prognose spricht für ordentliche Zuwächse, falls Alpenglow überzeugt und SOL die 106 Dollar zurückerobert. Doch ordentliche Zuwächse haben frühe SOL-Käufer nicht reich gemacht. Als SOL 2020 unter einem Dollar kostete, wirkte der Kauf wie eine gewagte Wette, und viele frühe Halter bereuen heute, nicht mehr gekauft zu haben. Bei fast 62 Milliarden Dollar Marktwert kann sich diese Geschichte für SOL kaum wiederholen. Pepeto zeigt genau diese frühe Ausgangslage, mit laufenden Produkten und Käufern mitten in der Angst. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, sichert sich den Abstand zum späteren Börsenpreis, bevor die nächste Stufe ihn verkleinert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose für Oktober 2026?

Die Solana Prognose für Oktober 2026 hängt an 106 Dollar. Darüber rückt nach Alpenglow die Zone um 111 Dollar in Reichweite, unter 100 Dollar droht neue Schwäche.

Warum interessieren sich Solana-Anleger für Pepeto?

Weil Pepeto eine gebührenfreie Bridge zwischen Solana und vier weiteren Chains betreibt und noch im Presale ist. Den Einstieg bietet die offizielle Pepeto-Website auf pepetocoin.com.