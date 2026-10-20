Original-Research: PORR AG - von Montega AG



20.10.2026 / 15:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.10.2026 Kursziel: 46,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Defense-Infrastrukturauftrag in dreistelliger Millionenhöhe gemeldet - Hohe Bewertungslücke zum Closest Peer



PORR hat jüngst einen bedeutenden Infrastrukturauftrag für die US-Luftwaffe in Polen bekannt gegeben. Infolge des in H2 bislang sehr schwachen Kursverlaufs (3M: -22%) weist die Aktie nun wieder einen signifikanten Bewertungsabschlag zur Peergroup auf.



Strategische Luftumschlagbasis: Als Generalunternehmer errichtet PORR bis 2029 am Flughafen Wroclaw-Strachowice (Breslau) den Aerial Port of Debarkation (APOD), einen Logistik-Hub für die Aufnahme und Abfertigung von Personal, Ausrüstung und Material der US-Streitkräfte. Das Projekt ist Teil des Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) zwischen Polen und den USA und hat ein Auftragsvolumen von ca. 100 Mio. EUR. Zum Leistungsumfang zählen zwei Vorfelder mit jeweils vier bzw. drei Abstellpositionen für militärische Transportflugzeuge, Rollwege mit Anbindung an die Vorfelder, zwei Gebäude für die Flughafenfeuerwehr sowie technische Betriebsgebäude für den Flughafendienst. Nach dem im Sommer geschlossenen 3-jährigen Rahmenvertrag mit der deutschen Bundeswehr (ca. 270 Mio. EUR) und einem in Q2/26 gemeldeten Auftrag zum Bau eines Munitionslagers für das polnische Militär (ca. 86 Mio. EUR) konnte PORR somit nun einen weiteren bedeutenden Defense-Infrastrukturauftrag gewinnen.



Anleiheplatzierung könnte anorganisches Wachstum forcieren: Unter anderem zur Beschleunigung des organischen und/oder anorganischen Wachstums platzierte PORR Ende September bei institutionellen Investoren eine Hybrid-Wandelschuldverschreibung im Volumen von 150 Mio. EUR und einer anfänglichen Verzinsung bis 30. September 2031 von 2,75%. Der Wandelanleihe liegen ca. 3,5 Mio. Aktien zugrunde, was rund 8,9% des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 42,90 EUR und stellt eine Wandlungsprämie von 30% auf den Referenzkurs von 33,00 EUR dar. Wir gehen davon aus, dass PORR mit den Mitteln aus der Anleiheplatzierung u.a. strategische Zukäufe im deutschen Markt beabsichtigt, der vor dem Hintergrund des 'Sondervermögens für Infrastruktur' u.E. vor einem lange anhaltenden und robusten Investitionszyklus steht. Im Segment DE verzeichnete PORR zuletzt auch die stärkste Auftragsentwicklung (Auftragseingang H1/26: +26,4% yoy auf 922 Mio. EUR; Auftragsbestand per 30.06.: +12,3% yoy auf 2.110 Mio. EUR).



Aktienrückkäufe gestartet; Bewertungslücke hoch: Zudem beschloss der Vorstand im Oktober ein seit 14.10. bis voraussichtlich 31.03.2027 laufendes Aktienrückkaufprogramm von bis zu 392.782 Stück bzw. maximal 1% des Grundkapitals. Wenngleich das Ausmaß der Aktienrückkäufe gering ist, erachten wir das Timing als passend, zumal die Aktie infolge des kräftigen Kursrücksetzers im Zuge der Anleiheplatzierung für 2026e nun wieder ein einstelliges KGV (9,8x) und sowohl gegenüber der Peergroup (Median: 15,8x) als auch dem Clostest Peer Strabag (13,4x) eine erhebliche Bewertungslücke aufweist.



Fazit: Die Anleiheplatzierung wurde vom Markt nicht gut aufgenommen und die Aktie hat in den letzten Wochen ihre gesamte Jahresperformance eingebüßt. Strategisch eröffnet der Schritt jedoch Chancen und der deutliche Kursrückgang auf eine allenfalls moderate Verwässerung erscheint uns völlig überzogen. Die Auftragsmeldung zeigt vielmehr, dass PORR auf vielfältige Weise von notwendigen Infrastrukturinvestitionen in Europa profitiert. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 46,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News