Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Metzler German Smaller Companies A Fonds (ISIN DE0009752XXX/ WKN 975223) investiert selektiv in deutsche Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung, so die Experten von Metzler Asset Management.Der Fonds verfolge einen "Quality at a Reasonable Price (QARP)"-Ansatz und fokussiere sich somit auf Unternehmen, deren Geschäftsmodelle über eine nachhaltig führende Marktposition, hohe Markteintrittsbarrieren und strukturelles Wachstum verfügen würden und gleichzeitig nicht übermäßig teuer bewertet seien. Exzellente und erfahrene Management-Teams, solide Bilanzen, eine gute Cash-Generierung sowie ein starker Fokus auf Nachhaltigkeitsaspekte (ESG - Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) seien weitere Qualitätsmerkmale. Das Anlageziel des Fonds sei langfristiges Kapitalwachstum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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