Köln (www.fondscheck.de) - Im September standen die Kapitalmärkte unter dem Einfluss verschiedener Belastungsfaktoren, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Absolute Return Fonds (ISIN LU0454070XXX/ WKN A0YA5P).Erneute geopolitische Spannungen im Nahen Osten hätten zu einem deutlichen Anstieg des Rohölpreises geführt. Dies habe zugleich die Sorgen vor höherer Inflation verstärkt. Die Kapitalmarktzinsen seien weiter angestiegen. Neben den erhöhten Inflationserwartungen sei auch die hohe Staatsverschuldung - vor allem in den USA - stärker in den Fokus der Marktteilnehmer gerückt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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