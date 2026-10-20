Köln (ots) -Grippeprävention dort sichtbar machen, wo viele Menschen zusammenkommen: Unter diesem Leitgedanken ist heute in Köln die Aktion "Zesamme jeck - aber bitte Grippe-geimpft!" gestartet. CSL Seqirus macht gemeinsam mit der Apotheke zum goldenen Horn und der Praxis Köln Nippes auf die rechtzeitige Grippeimpfung aufmerksam.Rechtzeitig vor dem Karnevalsauftakt am 11.11. soll die Aktion für die Grippeimpfung sensibilisieren und die verschiedenen niedrigschwelligen Impfangebote sichtbar machen. Den Grundstein für die Initiative legte CSL Seqirus 2025 in München. Rund um das Oktoberfest ist daraus eine breit unterstützte Impfaktion geworden: In diesem Jahr ließen sich über 400 Menschen gegen Grippe impfen und mehr als 40 Arztpraxen und Apotheken in der Region beteiligten sich an der Aktion. Nun findet die Initiative erstmals in Köln und anderen Karnevalsregionen statt. Sie ist Teil des Engagements von CSL Seqirus, Grippeprävention über die Impfstoffversorgung hinaus zu stärken. Dabei setzt das Unternehmen auf Partnerschaften mit Medizin und Apotheke. Wie wichtig dieses Zusammenspiel für eine wirksame Prävention ist, stand auch beim heutigen Auftakt im Mittelpunkt. Bei einem Pressetermin äußerten sich die Unterstützer:innen:Raphaela Acht, Apothekerin und Inhaberin der Apotheke zum goldenen Horn: "Je einfacher der Zugang zur Grippeschutzimpfung ist, desto mehr Menschen lassen sich impfen. Die unkomplizierte Impfung in der Apotheke ist daher ein wichtiger Baustein der Prävention. Gerne unterstützen wir die Aktion von CSL Seqirus, um Kölnerinnen und Kölner zu sensibilisieren. Gerade jetzt vor der Karnevalszeit, in der viele Menschen zusammenkommen, möchten wir daran erinnern, rechtzeitig an den Impfschutz zu denken."Dr. med. Tim Knoop von der Praxis Köln Nippes: "Karneval ist Lebensfreude, Gemeinschaft und kölsches Herz. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen zusammenkommen, singen, lachen und miteinander feiern! Und die schöne Zeit nicht anschließend krank im Bett verbringen. Leider sehen wir in unserer Praxis nach den Karnevalstagen regelmäßig viele Menschen mit Infekten. Nicht jede Ansteckung lässt sich verhindern. Aber gegen die echte Grippe können wir vorsorgen: Eine rechtzeitige Impfung kann das Erkrankungsrisiko und das Risiko schwerer Verläufe deutlich senken. Deshalb mein Appell: Denken Sie auch rechtzeitig an Ihren Grippeschutz! Mit unseren beiden Aktionstagen machen wir Beratung und Grippeimpfung einfach zugänglich. Wir wünschen uns eine Karnevalszeit, in der wir gemeinsam feiern und zugleich aufeinander achtgeben. Lieber vorher vorsorgen als hinterher das Bett hüten!"Ralph Köllges von der Praxis klein&GROSS Mönchengladbach: "Influenza ist keine harmlose Erkältung, sondern verursacht jedes Jahr erhebliche Krankheitslast, Krankenhausaufenthalte und Arbeitsausfälle. Das wirkt sich stark auf das Gesundheitssystem aus, das im Winter ohnehin belastet ist. Wer viele Kontakte hat, sei es im Beruf oder beim Feiern in der fünften Jahreszeit, kann sich leicht anstecken und das Virus weitergeben, auch an Menschen, für die eine Grippe gefährlich werden kann. Eine rechtzeitige Impfung schützt deshalb nicht nur einen selbst, sondern auch andere. Daher unterstütze ich die Aktion mit CSL Seqirus gerne. Echte Fründe ston zesamme. Wir wollen Freude in die Säle bringen und keine Krankheiten."Dr. Erasmo Altamirano Jacome, Head of Medical CSL Seqirus Deutschland: "CSL Seqirus setzt sich dafür ein, die Grippeprävention zu stärken. Mit der Aktion in Köln und anderen Karnevalshochburgen bringen wir Arztpraxen und Apotheken zusammen, um Ihre Möglichkeiten zur Impfung sichtbar zu machen. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich und andere zu schützen, bevor die Grippesaison und die fünfte Jahreszeit ihren Höhepunkt erreichen."Die Aktion "Zesamme jeck - aber bitte Grippe-geimpft!" wird am 22. Oktober in der Apotheke zum goldenen Horn und der Praxis Köln Nippes fortgesetzt. Das Impfangebot richtet sich an Personen ab 18 Jahren.Pressekontakt:Steffen BeckerAPCO+49 173 490 53 82sbecker@apcoworldwide.comOriginal-Content von: CSL Seqirus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183283/6374874