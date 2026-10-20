Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wachsende KI-Skepsis belastet die US Börse

An der US Börse dominieren zur Eröffnung moderate Kursverluste, ausgelöst durch zunehmende Zweifel an der kurzfristigen Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen. Während der technologielastige Nasdaq 100 (US100) im frühen Handel um rund 0,8 - nachgibt und der breite S&P 500 rund 0,5 - einbüßt, behaupten sich der Dow Jones (US30) und der Nebenwerteindex Russell 2000 stabil nahe ihren Vortagesschlussständen. Damit zeigen die Indizes Dow Jones, S&P 500 - Nasdaq 100 eine anhaltende Umschichtung aus kapitalintensiven Tech-Werten in defensive Sektoren und Rohstoffaktien.

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